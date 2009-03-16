አርዕስተ ዜና
የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት በተገቢው እንደማያገኙ የባህር ዳር ከተማ ደንበኞች ተናገሩ - Friday, 24 March 2017 23:56
የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የህክምና መሳሪያዎች አግባብነት መጓደል አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ችግር መፍጠሩ ተመለከተ - Friday, 24 March 2017 23:54
ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ሰላምና ደኅንነት የማረጋገጥ ሥራዋን አጠናክራ ትቀጥላለች - Friday, 24 March 2017 23:49
የኢተያ የግብርና አገልግሎት ማዕከል ግንባታ ተጠናቆ ለአገልግሎት ተዘጋጀ - Friday, 24 March 2017 23:46
በድሬዳዋ ከ12 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል - Friday, 24 March 2017 23:42
በኢሉአባቦር ዞን ሴቶች ከ40 ሺህ ብር በላይ የቦንድ ግዥ ፈጸሙ - Friday, 24 March 2017 23:36
የተሀድሶ መድረኩ ችግሮችን ለይተው የመፍትሄው አካል እንዲሆኑ እንዳዘጋጃቸው የአክሱም ዩኒቨርስቲ መምህራን ገለጹ - Friday, 24 March 2017 23:31
የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ርብርብ ያስፈልጋል - Friday, 24 March 2017 23:27
የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት በኢትዮጵያ ሶማሌ የድርቅ ተጎጂዎችን መጎብኘት ጀመሩ - Friday, 24 March 2017 23:21
በቆሼ አደጋ ቤተሰቦቻቸውንና ኃብትና ንብረታቸውን ላጡ ወገኖች ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ ተበረከተ - Friday, 24 March 2017 23:14

እንገነባዋለን

ኢዜአ ማስታወቂያ

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ቪዲዮ

ኢኮኖሚ

የኢተያ የግብርና አገልግሎት ማዕከል ግንባታ ተጠናቆ ለአገልግሎት ተዘጋጀ

24 March 2017
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አዳማ መጋቢት 15/2009 በአርሲ ዞን ሄጦሳ ወረዳ የተገነባው የኢተያ የግብርና አገልግሎት...

በድሬዳዋ ከ12 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል

ድሬዳዋ መጋቢት 15/2009 በድሬዳዋ አስተዳደር በበጀት ዓመቱ...

በኢሉአባቦር ዞን ሴቶች ከ40 ሺህ ብር በላይ የቦንድ ግዥ ፈጸሙ

መቱ መጋቢት 15/2009 በኢሉአባቦር ዞን የተለያዩ ወረዳዎች...

ፖለቲካ

ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ሰላምና ደኅንነት የማረጋገጥ ሥራዋን አጠናክራ ትቀጥላለች

24 March 2017

አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ሰላምና ደኅንነት እንዲረጋገጥ የማረጋገጥ ሥራዋን አጠናክራ እንደምትቀጥል...

በሃይማኖት ሽፋን የሚፈጸም ሁከትና ብጥብጥን እናወግዛለን - የሃይማኖት አባቶች

አዳማ መጋቢት 15/2009 በሃይማኖት ሽፋን በአቋራጭ ወደ ስልጣን...

በዓሉ በተሃድሶ መንፈስ ለህዝቡ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ቃላችንን የምናድስበት ነው -ኦህዴድ

በዓሉ በተሃድሶ መንፈስ ለህዝቡ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ቃላችንን የምናድስበት ነው -ኦህዴድ

አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 ''የዘንድሮ የምስረታ በዓላችን በተሃድሶ...

የድሬዳዋ ምክር ቤት አዲስ አፈ-ጉባኤና ምክትል ከንቲባ ሾመ

የድሬዳዋ ምክር ቤት አዲስ አፈ-ጉባኤና ምክትል ከንቲባ ሾመ

ድሬዳዋ መጋቢት 15/2009 ለሁለት ቀናት የተካሄደው የድሬዳዋ አስተዳደር...

አካባቢ

ብሄራዊ ሜቲዎሮሎጂ ኤጄንሲ የመንግስትን የልማት እቅዶች ለማሳካት የድርሻውን እንደሚወጣ አስታወቀ

24 March 2017

ሀዋሳ መጋቢት 14/2009 መንግስት ያወጣቸውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እቅዶች ለማሳካት የሚያግዙ መረጃዎችን በማድረስ የበኩሉን እንደሚወጣ...

የሚቲዎሮሎጂ ቀን ከነገ በስቲያ ይከበራል

የሚቲዎሮሎጂ ቀን ከነገ በስቲያ ይከበራል

አዲስ አበባ መጋቢት 12/2009 የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ አጠቃቀም ባህልን...

አዳማን ከጎርፍ ስጋት ለመከላከል የተቀናጀ የልማት ስራ እየተካሄደ ነው

አዳማን ከጎርፍ ስጋት ለመከላከል የተቀናጀ የልማት ስራ እየተካሄደ ነው

አዳማ መጋቢት 9/2009 የአዳማ ከተማን የጎርፍ ስጋት በዘላቂነት...

ህብረተሰቡ ሰደድ እሳትን እንዲከላከል ጥሪ ቀረበ

አዲስ አበባ መጋቢ7/2009 ኅብረተሰቡ በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰት ሰደድ...

በበልግ አብቃይ አካባቢዎች የሰብሎችን የውሃ ፍላጎት ለማሟላት ዝናብ ይጠበቃል

በበልግ አብቃይ አካባቢዎች የሰብሎችን የውሃ ፍላጎት ለማሟላት ዝናብ ይጠበቃል

አዲስ አበባ መጋቢት 6/2009 በሚቀጥሉት 10 ቀናት በበልግ...

በከተማዋ በደረሱ አደጋዎች ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወደመ

አዲስ አበባ የካቲት 30/2009 ትናንት ማምሻውን በቦሌና የካ...

ማህበራዊ

የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት በተገቢው እንደማያገኙ የባህር ዳር ከተማ ደንበኞች ተናገሩ

24 March 2017

ባህርዳር መጋቢት 15/2009 በኢትዮ ቴሌኮም በሚስተዋሉ የኢንተርኔት ጥራት መጓደልና ተገቢውን የስልክ አገልግሎት በማጣት መቸገራቸውን...

የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የህክምና መሳሪያዎች አግባብነት መጓደል አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ችግር መፍጠሩ ተመለከተ

ሀዋሳ መጋቢት15/2009 የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የሚገለገልባቸው...

የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ርብርብ ያስፈልጋል

አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ለሚደረገው...

በአፍሪካ አምስት የበሽታ መከላከልና መቆጣጠሪያ ማዕከላት ሊቋቋሙ ነው

አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 የአፍሪካ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር...

የትራፊክ ህግን የሚተላለፉ አሽከርካሪዎች የሚቀጡበት ደንብ ተሻሻለ

አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የትራፊክ...

ስፖርት

ስድስተኛው ከተማ ዓቀፍ የተማሪዎች ስፖርታዊ ውድድር እሁድ ይጠናቀቃል

24 March 2017

አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 ስድስተኛው የአዲስ አበባ ከተማ አቀፍ የተማሪዎች ስፖርታዊ ውድድር የፊታችን እሁድ...

የግድቡ ግንባታ የተጀመረበትን ስድስተኛ ዓመት አስመልክቶ አዝናኝ ጨዋታ ይካሄዳል

የግድቡ ግንባታ የተጀመረበትን ስድስተኛ ዓመት አስመልክቶ አዝናኝ ጨዋታ ይካሄዳል

አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ...

የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ምርጫ በያዝነው ወር መጨረሻ ይካሄዳል

አዲስ አበባ መጋቢት 14/2009 የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት...

ብሔራዊ ቡድኑ በ42ኛው የዓለም አገር አቋራጭ ሻምፒዮና ላይ ለመሳተፍ ወደ ኡጋንዳ አቀና

ብሔራዊ ቡድኑ በ42ኛው የዓለም አገር አቋራጭ ሻምፒዮና ላይ ለመሳተፍ ወደ ኡጋንዳ አቀና

አዲስ አበባ መጋቢት 14/2009 የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ብሔራዊ ቡድን...

በጅማ ከተማ በሚካሄደው የአፍሪካ ዞን አራት የቼዝ ሻምፒዮና 12 አገራትይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡

አዲስ አበባ መጋቢት 13/2009 በጅማ ከተማ አስተናጋጅነት ለሚካሄደው...

ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በደቡብ ሱዳን ጁባ የ10 ኪሎ ሜትር ውድድር ሊያካሂድ ነው

አዲስ አበባ መጋቢት 11/2009 ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ለችግር...

ሳይንስ-ቴክኖሎጂ

በአዳማ ከተማ ተማሪዎች የተካፈሉበት አውደ ርዕይ ተካሄደ

24 March 2017

አዳማ መጋቢት 15/2009 በአዳማ ከተማ 130 ትምህርት ቤቶች የተካፈሉበት ሳይንሳዊ የፈጠራ...

ሚኒስቴሩ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ትምህርትን ተደራሽ ለማድረግ እየሰራሁ ነው አለ

አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 የትምህርት ሚኒስቴር የኢንፎርሜሽን...

የኮሪያ የጉምሩክ ክሊራንስ ስርዓት ወደኢትዮጰያ ለማስገባት ስምምነት ተደረሰ

የኮሪያ የጉምሩክ ክሊራንስ ስርዓት ወደኢትዮጰያ ለማስገባት ስምምነት ተደረሰ

መጋቢት 4/2009 የደቡብ ኮሪያ የጉምሩክ ኤጀንሲ የኤሌክትሮኒክ...

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