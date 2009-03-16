ኢኮኖሚ
የኢተያ የግብርና አገልግሎት ማዕከል ግንባታ ተጠናቆ ለአገልግሎት ተዘጋጀ
አዳማ መጋቢት 15/2009 በአርሲ ዞን ሄጦሳ ወረዳ የተገነባው የኢተያ የግብርና አገልግሎት...
የቱርኩ ሬይሪች ፕላስቲክ ኩባንያ በኢትዮጵያ 600 ሜጋ ዋት ሃይል ከፀሃይ ብርሃን ሊያመነጭ ነው
አዲስ አበባ መጋቢት15/2009 የቱርኩ ሬይሪች ፕላስቲክ ኩባንያ...
ፖለቲካ
ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ሰላምና ደኅንነት የማረጋገጥ ሥራዋን አጠናክራ ትቀጥላለች
አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ሰላምና ደኅንነት እንዲረጋገጥ የማረጋገጥ ሥራዋን አጠናክራ እንደምትቀጥል...
የተሀድሶ መድረኩ ችግሮችን ለይተው የመፍትሄው አካል እንዲሆኑ እንዳዘጋጃቸው የአክሱም ዩኒቨርስቲ መምህራን ገለጹ
አክሱም መጋቢት 15/2009 የተሃድሶ መድረኩ በተቋማቸው የሚታዩ የመልካም...
ምክር ቤቱ የወጣቶች የልማትና የለውጥ ስትራቴጂና የሳይበር ታለንት ልማት ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ላይ ተወያየ
አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 የሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣቶችና...
ለሶማሊያ ስደተኞች ዘላቂ መፍትሄ መፈለግ ላይ ያተኮረው የኢጋድ ልዩ የመሪዎች ስብሰባ በናይሮቢ ይካሄዳል
አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 የሶማሊያ ስደተኞችን መልሶ ማቋቋምና...
በዓሉ በተሃድሶ መንፈስ ለህዝቡ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ቃላችንን የምናድስበት ነው -ኦህዴድ
አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 ''የዘንድሮ የምስረታ በዓላችን በተሃድሶ...
አካባቢ
ብሄራዊ ሜቲዎሮሎጂ ኤጄንሲ የመንግስትን የልማት እቅዶች ለማሳካት የድርሻውን እንደሚወጣ አስታወቀ
ሀዋሳ መጋቢት 14/2009 መንግስት ያወጣቸውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እቅዶች ለማሳካት የሚያግዙ መረጃዎችን በማድረስ የበኩሉን እንደሚወጣ...
ከብከለት የጸዳ የኢንዱስትሪ ልማትን እውን ለማድረግ የአቅም ግንባታና የፈጠራ ክህሎት ላይ ሊሰራ ይገባል - ጥናት
አዲስ አበባ መጋቢት 6/2009 የአገሪቱ የኢንዱስትሪ ልማት ከብከለት...
ማህበራዊ
የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት በተገቢው እንደማያገኙ የባህር ዳር ከተማ ደንበኞች ተናገሩ
ባህርዳር መጋቢት 15/2009 በኢትዮ ቴሌኮም በሚስተዋሉ የኢንተርኔት ጥራት መጓደልና ተገቢውን የስልክ አገልግሎት በማጣት መቸገራቸውን...
የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የህክምና መሳሪያዎች አግባብነት መጓደል አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ችግር መፍጠሩ ተመለከተ
ሀዋሳ መጋቢት15/2009 የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የሚገለገልባቸው...
የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ርብርብ ያስፈልጋል
አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ለሚደረገው...
የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት በኢትዮጵያ ሶማሌ የድርቅ ተጎጂዎችን መጎብኘት ጀመሩ
ጅግጅጋ መጋቢት 15/2009 ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ...
በቆሼ አደጋ ቤተሰቦቻቸውንና ኃብትና ንብረታቸውን ላጡ ወገኖች ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ ተበረከተ
አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 በቆሼ አካባቢ በተከሰተው አደጋ...
ስፖርት
ስድስተኛው ከተማ ዓቀፍ የተማሪዎች ስፖርታዊ ውድድር እሁድ ይጠናቀቃል
አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 ስድስተኛው የአዲስ አበባ ከተማ አቀፍ የተማሪዎች ስፖርታዊ ውድድር የፊታችን እሁድ...
ስፖርታዊ ውድድሮቹ ከመዝናናት ባለፈ ለግድቡ ግንባታ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የጎላ ነው - ተመልካቾች
አዲስ አበባ መጋቢት 15/2009 በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ...
ብሔራዊ ቡድኑ በ42ኛው የዓለም አገር አቋራጭ ሻምፒዮና ላይ ለመሳተፍ ወደ ኡጋንዳ አቀና
አዲስ አበባ መጋቢት 14/2009 የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ብሔራዊ ቡድን...
በጅማ ከተማ በሚካሄደው የአፍሪካ ዞን አራት የቼዝ ሻምፒዮና 12 አገራትይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡
አዲስ አበባ መጋቢት 13/2009 በጅማ ከተማ አስተናጋጅነት ለሚካሄደው...
ሳይንስ-ቴክኖሎጂ
በአዳማ ከተማ ተማሪዎች የተካፈሉበት አውደ ርዕይ ተካሄደ
አዳማ መጋቢት 15/2009 በአዳማ ከተማ 130 ትምህርት ቤቶች የተካፈሉበት ሳይንሳዊ የፈጠራ...
የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት ሀዋሳ ቅርንጫፍ አገልግሎቶች በተደራጀ አግባብ ማካሄድ እንዳለበት ተመለከተ
ሀዋሳ መጋቢት 13/2009 የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት...